中職》3連戰橫掃中信兄弟 桃猿重新登頂

桃猿朱育賢四安打獲選MVP。（記者朱沛雄攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿趁中信兄弟前5局發生5次守備失誤，提前取得9分的大幅領先，以13：5在3連戰橫掃兄弟，且因統一獅輸富邦悍將，猿隊以勝率0.001的差距，繼8月1日後重回下半季戰績首位。

猿隊前5局每局都有人上壘，除第2局外每局都有斬獲，攻下9分有8分是在2出局後得到；兄弟周磊因為守備發生5次失誤，先發4.2局失9分僅1分責失，單場8分非自責分追平中職次高，紀錄是2005年La new熊萊特10分（失11分僅1分責失）。

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猿隊下半季首次在3連戰橫掃對手，戰績16勝15敗、勝率5成16，兄弟與獅隊同為17勝1和16敗、勝率5成15，猿隊以勝率0.001的優勢重登首位，全年戰績領先優勢也重新拉開到3場。

朱育賢5打數4安打4打點，獲選單場MVP，打擊率從3成01升至本季新高點3成12。

總教練洪一中認為，前段時間球隊不太順，因為下雨好幾場沒打，多少讓球員獲得休息，戰績雖又回到第一，每場還是要盡力打，四隊緊咬也比較好看。

朱育賢。（記者朱沛雄攝）

周磊因為守備發生5次失誤，先發4.2局失9分僅1分責失，單場8分非自責分追平中職次高。（記者朱沛雄攝）