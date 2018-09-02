MLB》美媒評本季六大驚奇 打者大谷上榜！

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽快進入尾聲，回顧各隊表現，《ESPN》專欄作家舒恩菲爾德（David Schoenfield）近日撰文列出本季六大驚奇，打臉眾家球評和專家的「打者大谷」也有上榜。

天使「二刀流」大谷翔平在春訓打擊不佳，打擊率僅0.125，美媒收集多位球探和專家對大谷打擊的評價，大家一致不看好大谷，更有人直言大谷只有高中打者的水準。

請繼續往下閱讀...

不過，大谷翔平開季表現就打臉各家開衰他的媒體，以超狂二刀流身手震撼各界，雖然季中因肘傷不能投球，但專注在打擊的大谷也持續展現強打實力，本季已敲出15轟，舒恩菲爾德也指出，大谷長打威力驚人，中左外野安打的長打率高達5成47，更令人吃驚的是，投球才是他最強的天賦。

其他5大驚奇包括國聯大物外野手群，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr）、索托（Juan Soto）和貝德（Harrison Bader），道奇工具人馬恩西（Max Muncy）、印地安人強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）、勇士馬卡奇斯（Nick Markakis），而最驚奇的球隊為運動家隊，不被外界看好的情況下，打出81勝56負的佳績，暫列外卡第二。

而該文也列出最令人失望的補強，以6年1.26億元高薪加盟小熊，表現卻不如預期的達比修有，不出意料在名單當中，最失望的球隊分別是國民和金鶯。