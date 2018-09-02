身障棒球世界大賽 台灣戰神奪隊史最佳季軍

台灣戰神棒球隊榮獲身障棒球世界大賽季軍。（取自中職官網）

〔體育中心／綜合報導〕第四屆身障棒球世界大賽來到第二天的賽程，戰神身障棒球隊今天雖然不敵南韓及波多黎各，但仍順利拿下季軍，寫下隊史最佳紀錄。

戰神身障棒球隊今天上午迎戰上屆第五名的南韓隊，派出投手吳長勳掛帥先發，首局丟1分，並由蔡演昇及徐耀郡投手接替投球任務，可惜未能止住失分，讓南韓隊以5：０領先。戰神隊在後方苦苦追分，比賽進行到五局下半時，裁判依照大會比賽時間限制90分鐘的規定，以及考量後續賽程的安排，裁定比賽結束僅採計四局得分，最終戰神隊以6：8吞下本屆賽事第2敗。

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戰神隊本屆賽會最後一場賽事，面對上屆首次參賽即展現強大實力獲得季軍的波多黎各隊，黃得源擔任此戰先發投手，首局狀況不穩讓對手接連得到2分，馬上由莊翔傑投手臨危上陣，雖投出保送形成滿壘，但讓下一棒打者打出左外野高飛球接殺出局，安全下庄，以0：2落後波多黎各隊。

一局下半，戰神隊則靠著第一棒陳治綸及第三棒盧明儀的保送、二棒徐耀郡的內野安打形成無人出局滿壘的局面，再加上對方投手暴投及滿壘的觸身球保送，追回4分，逆轉超前。

然而二局上波多黎各隊回敬三支串連安打，隨即要回領先地位，以6：4領先。二局下，戰神隊展現韌性，三棒盧明儀獲得保送上壘，四棒詹仕榮打出左外野深遠三壘安打，帶有1分打點，五棒黃得源趁勢追擊，送出右外野方向落地安打，將戰局扳成6：6平手。

進入五局上半，波多黎各隊進攻，在兩出局後擊出中外野一壘安打，展開得分攻勢。該局靠著兩個保送及三支安打，攻下三分。最後一局戰神球隊未攻下任何分數，終場以6：9惜敗。本屆賽事戰績為1勝3敗，總得分28分，總失分則為23分。

第四屆身障棒球世界大賽，在比較各隊戰績、總得分及總失分，由日本獲得冠軍、實力堅強的波多黎各位居亞軍、台灣進步一名獲得季軍、第四名為美國隊、韓國隊則是獲得第五名。