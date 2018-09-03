MLB Live》大谷首局被敲1安送1K 天使 0：0 太空人

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 天使 0 0 0 0 太空人 0 0 0

大谷翔平投球表現

IP H R ER BB SO HR ERA 1 1 0 0 1 1 0 3.04 ERA：防禦率 IP：局數 H：安打 HR：全壘打 SO：三振 BB：保送 R：失分 ERA：責失分

第一局

1局下，大谷面對太空人開路先鋒史普林格，就被敲出安打上壘，下棒艾圖維敲出強勁飛球遭接殺出局，接來大谷用內野高飛球解決掉柏格曼，但和柯瑞亞纏鬥10顆球後仍讓對方獲四壞保送上壘，最後在滿球數時讓懷特站著不動吞K，讓太空人無功而返。

1局上，太空人先發投手柯爾，送出2K，輕鬆讓對手三上三下。

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兩隊先發陣容

天使

1. 卡胡（Kole Calhoun） ,RF

2. 佛列契（David Fletcher）,2B

3. 楚奧特（Mike Trout）, CF

4. 西蒙斯（Andrelton Simmons） ,SS

5. 費南德茲（Jose Miguel Fernandez）, DH

6. 沃德（Taylor Ward）,3B

7. 阿西亞（Francisco Arcia）,C

8. 楊恩（Chris Young）,1B

9. E.楊恩（Eric Young Jr.）,LF

先發投手：大谷翔平

太空人

1. 史普林格（George Springer）, RF

2. 艾圖維（Jose Altuve） ,DH

3. 柏格曼（Alex Bregman） ,3B

4. 柯瑞亞（Carlos Correa）, SS

5. 懷特（Tyler White） ,1B

6. 岡薩雷茲（Marwin González） ,LF

7. 古利爾（Yuli Gurriel） ,2B

8. 馬度納多（Martín Maldonado） ,C

9. 坎普（Tony Kemp）,CF

先發投手：柯爾（Gerrit Cole）



Taylor Ward