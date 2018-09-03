MLB》9局11K代表作 「雷神」生涯首摘完投勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今天投出本季代表作，作客巨人完投9局狂飆11次三振，只被擊出2安失掉1分，率大都會以4：1擊敗巨人，雷神生涯首次完投就摘勝，拿到本季第10勝。

上役對小熊先發後隔天，雷神怒斥自己本季表現令人失望，認為原因來自投球機制無法固定，特地提前到球場報到，在外野進行傳接球調整，刻意把所有動作放慢，強調每一個細節，希望能把狀態調整到位。

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今天作客巨人，雷神登板先發收到特訓成效，7局投完僅用87球，8局下登板續投，單場第100球仍有99英哩（約158.4英哩），9局下巨人最後進攻，大都會仍由雷神主投，牛棚無人熱身待命，雷神續催99英哩火球讓打者揮空，用再見三振結束比賽，生涯首度完投9局就摘下勝利。

大都會此役靠康佛托（Michael Conforto）開轟先馳得點，8局上連續安打取得4：1領先，反觀巨人受制於雷神，全場僅敲2安得到1分。雷神此役用114球狂飆11次三振，追平本季個人最佳。3局下雷神挨犧牲打掉1分後，接著12打席解決11人，直到7局上才因隊友失誤，讓巨人再度站上得點圈，最後3局飆5K無失分。

雷神生涯首度完投，摘下本季第10勝。（USA TODAY Sports）

雷神拿到生涯首場完投勝，賽後與捕手擁抱致意。（USA TODAY Sports）