排球》備戰東京奧運 長岡望悠挑戰義大利最高殿堂

長岡望悠加盟義大利一級冠軍隊。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕以「火鳥」之姿重生，日本女排王牌長岡望悠新球季將赴海外挑戰，加盟義大利女排聯盟一級冠軍隊，期許自己能更加精進球技，全力備戰2020年東京奧運。

剛滿27歲的長岡望悠，昨天透過日職母隊久光製藥發表移籍聲明，宣布新球季將暫別日本職業聯賽，遠赴海外挑戰，加盟義大利一級聯賽冠軍隊imoco Volley Conegliano，誓言會打出最佳表現，讓球技更上層樓。

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長岡望悠去年3月比賽中落地不慎，造成左膝前十字韌帶斷裂，熬過將近1年2個月的漫長復健，於今年4月黑鷲旗大會實戰回歸，並且重返國家隊名單，為了準備2020年的東京奧運，背負國家重任的長岡望悠決定出國挑戰。

長岡望悠坦言，去年因膝整季無法出賽，對於海外挑戰、個人狀態，甚至是日常生活都感到擔憂，但母隊久光製藥始終給予支持，義大利球隊也願意給機會，與許多人討論後，渴望精進球技、想赴海外挑戰的決心日益壯大，決定前進義大利，誓言打出最佳表現。

另一方面，日本現役國家隊舉球員冨永曆，也將加盟義大利1級球隊Lardini Filottrano，將和台灣舉球員楊怡真當隊友。