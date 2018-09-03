MLB》菜鳥雷耶斯「鐵支」含生涯首轟 老虎棒打洋基（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕老虎客場碰上洋基火力全開，菜鳥雷耶斯（Victor Reyes）單場5支4、包含生涯首轟，貢獻3打點，另有3人有「猛打賞」表現，最終老虎以11：7終止2連敗。

洋基教練布恩（Aaron Boone）因日前抗議好球帶遭到驅逐出場，同時被罰1場禁賽，今天改由板凳教練巴德（Josh Bard）帶隊。

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此戰洋基先發投手林恩（Lance Lynn）完全擋不住老虎砲火，前2局就失2分，雖然隊友火力支援追平比分，但林恩4局上被接連敲4安、包含卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）的兩分砲，總計林恩3.2局被敲9安失6分都是自責分。

老虎在4局上海灌5分拉開分差，9局上再打回3分鎖定勝局，雖然洋基9局下展開反攻，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的安打追回2分，仍無法完成逆轉驚奇，終場兩隊以4分之差分出勝負。

老虎先發投手波伊德（Matt Boyd）主投6局被敲5安失3分，另送出6次三振，收下本季第9勝，打者部分，除了雷耶斯4安的「鐵支」表現之外，卡斯泰拉諾斯、羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）、魯戈（Dawel Lugo）都有3安「猛打賞」演出。

洋基目前86勝51敗，與美東龍頭紅襪有7.5場勝差，美聯外卡戰仍位居第一，老虎則以55勝82敗排美中第三。