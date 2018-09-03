美網》繞柱球讓對手看傻 費爸還提到這3球更精彩（影音）

費德爾挺進美網16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網男單第2種子費德爾（Roger Federer）32強直落三擊敗澳洲好手基里奧斯（Nick Kyrgios）強勢晉級，比賽中還出現一記讓對手都看傻的繞柱致勝球，費德爾在受訪時還加碼提到另外3球，絕對會一同列入生涯精彩好球的名單中。

費德爾昨天第3盤第7局時，眼看基里奧斯的回擊球就要得分，沒想到費德爾神奇一「撈」，球直接繞過網柱外得分，神乎其技的好球讓全場觀眾驚呼聲連連，基里奧斯更是看得目瞪口呆。

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「你很少有機會可以打出這樣的球。」費德爾賽後說，「在練習的時候也沒辦法有這種訓練。的確，整個職業生涯裡我曾打過幾次這種球，打出這種球時總會讓你覺得很有趣。」

費德爾接受《紐約時報》訪問時表示，坦言這球絕對是生涯最精采好球之一，但他心中還有另外3記不可思議的一擊想要跟大家分享。

1、2002年巴塞爾公開賽對上美國名將羅迪克（Andy Roddick），面對對手網前扣殺，費德爾在跑動中救球後還回敬一記高壓殺球得分。

2、2005年杜拜公開賽強碰網壇傳奇阿格西（Andre Agassi），費德爾的防守讓對手攻不破，還擊出一記精彩的高吊球送至底線，讓在網前的阿格西望球興嘆。

3、費德爾在2009年美網對喬科維奇（Novak Djokovic）的背網跨下回擊致勝球。

費德爾以6：4、6：1、7：5直落三擊敗基里奧斯，16強將碰上同樣來自澳洲的黑馬米爾曼（John Millman）。