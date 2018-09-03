MLB》首局首打席就轟！勇士大物阿庫尼亞朝紀錄邁進（影音）

勇士隊阿庫尼亞（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕稍早勇士與海盜的比賽，兩隊一路僵持至第八局，勇士才靠著海盜的失誤打破平手局面，最後一口氣拿下4分，以5：1帶走勝利。

兩隊在第一局各得1分，海盜靠著莫蘭（Colin Moran）的安打首開紀錄，而勇士超級新人阿庫尼亞一上場就開砲還以顏色。這是他本季第23轟，同時也是本季第七發的首局首打席全壘打，數量追平了紅襪名將賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）和前明星游擊手拉米瑞茲（Hanley Ramirez），三人同為史上新人第二多，僅次於楊恩（Chris Young）的9支。

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年僅20歲的阿庫尼亞今年打擊三圍.297/.357/.563，與國民隊的索托（Juan Soto）同為年度新人王的熱門候選。

雙方先發投手僅失這一分，而一直到第八局下半阿庫尼亞再次扮演得分箭頭擊出安打，靠著犧牲觸擊進佔得分位置。而海盜在防守下一棒的佛里（Freddie Freeman）擊出的滾地球時二壘手紐曼（Kevin Newman）卻發生要命失誤，讓阿庫尼亞回來得到超前分。而阿爾比斯（Ozzie Albies）和史萬森（Dansby Swanson）再接連敲出帶有打點的安打擴大勝果。

這場結束後勇士戰績來到76勝60敗，與分區第二的費城人拉開到4場的差距。