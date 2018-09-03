美網》納達爾、提姆首次硬地交手 八強上半部出爐

納達爾晉級八強，將與提姆首度在硬地交手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美網16強賽事展開，八強名單也逐漸出爐，籤表上半部最受矚目的就是兩位紅土高手納達爾（Rafael Nadal）、提姆（Dominic Thiem）在硬地的對決，另外還有第3種子波特羅（Juan Martin del Potro）與地主長人伊斯納（John Isner）爭奪四強門票。

納達爾在16強面對非種子選手巴希拉什威利（Nikoloz Basilashvili）以6：3、6：3、6：7、6：4獲勝，提姆則是直取三擊敗南非第5種子安德森（Kevin Anderson），兩位紅土好手將首次在硬地碰頭。兩人生涯交手過10次，有7次都是納達爾獲勝，不過10次都是在紅土賽事。

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208公分的地主第11種子伊斯納與加拿大巨砲羅尼奇（Milos Raonic）上演五盤激戰，兩人分別轟出20、18記愛司球，終場伊斯納以3：6、6：3、6：4、3：6、6：2獲勝，睽違7年再度晉級美網八強，是目前男單唯一地主希望。

阿根廷第3種子波特羅則是以6：4、6：3、6：1輕鬆寫意拍落克羅埃西亞小將克里奇（Borna Coric），將與伊斯納爭奪準決賽門票，兩人生涯交手過11次，由波特羅拿下7勝占上風。

波特羅將與伊斯納爭奪四強門票。（法新社）