MLB》遭皮斯考提雙響擊潰 水手季後賽之路漸行漸遠（影音）

皮斯考提在第九局擊出三分砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手和運動家國西雙強正面強碰的系列戰在今天畫下句點，運動家靠著投打發揮都明顯優於水手一截的情況下，以8：2擊敗對手。

運動家本場表現最出色的是今年剛加入的右外野手皮斯考提（Stephen Piscotty），他今天單場雙響砲、外加五分打點。先是從水手先發賀南德茲（Felix Hernandez）手上敲出追平比分的陽春砲幫球隊開張，第九局再擊出三分砲擴大比分，讓球隊穩穩收下勝利。

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運動家先發是季中才加入輪值的傑克森（Edwin Jackson），這場比賽他主投6局，僅在第一局失掉1分。本季自責分率通算為2.91，現在是運動家傷病滿營的投手陣容中的中堅份子。

第八局羅德尼（Fernando Rodney）雖然送出兩次三振，但也被打出3支安打丟掉1分，運動家於是推出守護神崔南（Blake Treinen）上場救援，最後他也穩穩收下救援成功。截至今天為止崔南的自責分率僅0.92，在全大聯盟所有合乎局數標準的後援投手中排名第一。

雙方四連戰打完形成2勝2負平手，水手無力將跟運動家的勝場差距縮小，目前仍落後外卡二的運動家有5.5場勝差。