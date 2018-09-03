MLB》肘傷後首度先發挨轟2分砲 教頭仍滿意大谷表現

天使「投打二刀流」大谷翔平傷後首登板2.1局挨1轟失2分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平今早8點重返投手丘對太空人先發，這也是他在6月初發生右手肘尺側副韌帶二級撕裂傷後首次登板，而他在3局下挨轟隨後就被換下場休息，共用49球投2.1局，被敲2支安失2分皆為責失，目前暫列敗投候選。

大谷因右肘尺側副韌帶二級拉傷接受治療，7月初先回歸打者，再恢復練投，週二在模擬賽投50球，狀況不錯，天使便安排他直接先發，但用球數也設定50球左右。

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繼6月7日後，大谷暌違近3個月再登板，面對太空人開路先鋒史普林格就被敲出安打，接下來連續解決掉艾圖維（Jose Altuve）和柏格曼（Alex Bregman），和柯瑞亞（Carlos Correa）纏鬥10顆球雖讓他選到四壞保送，但最後讓下棒懷特站著不動遭三振。

大谷翔平。（法新社）

次局，大谷被岡薩雷茲敲出內野彈跳球，第一時間想自己伸手去攔，不但沒能攔下手指也中彈，所幸他馬上表示自己並無大礙，並讓對手三上三下。不過三局下回來，大谷控球和球速都出狀況，先保送坎普（Tony Kemp），接著一顆變化球又被史普林格（George Springer）逮中，一棒轟出左外野2分砲，在解決艾圖維後，就被換下場休息。

史普林格開轟兩分砲。（法新社）

大谷（左）解決艾圖維後，天使主帥索西亞（左）就將他換下場休息。（法新社）

天使總教練索西亞（Mike Scioscia）在受訪時，表示原本就將大谷今天的球數「限量」在50球，對於大谷今天的投球狀況他十分滿意，也感到相當振奮。

而大谷今天總共投了49球，被敲2安含1轟掉2分，送出2次三振，另有2次保送，防禦率上升到3.31，退場時暫為敗投候選人。