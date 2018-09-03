MLB》大谷第3局球速驟降 「春天哥」：上場轟他吧！

大谷翔平2.1局被敲2安失2分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「二刀流」大谷翔平睽違近3個月後再度重返投手丘，面對太空人主投前2局只被敲1安，不過第3局明顯掉速，還被「春天哥」史普林格（George Springer）轟出兩分砲，最後2.1局被敲2安失2分退場，是否與手被打中有關仍要打上問號。

大谷上一次投球已經是台灣時間6月7日的事了，但後來因右手肘尺側副韌帶二級撕裂傷勢缺陣，復出後暫以打者身份出賽，直到今天才以投手角色再度登板，此戰投球數被限制在50球左右。

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大谷開賽猛催球速，第2球95.7英哩的速球被史普林格逮中敲安，但大谷隨後讓艾圖維（Jose Altuve）和柏格曼（Alex Bregman）擊出飛球，第4棒柯瑞亞（Carlos Correa）獲四壞保送，最後大谷三振懷特（Tyler White）化解危機。

大谷2局下一度因試圖攔住打者所擊出的內野彈跳球，而打中右手，所幸並無大礙，大谷當下也示意教練不用上場，該局上演三上三下還送出1K。

然而，大谷今天就是過不了史普林格這關，77英哩的滑球被一棒掃出左外野牆外，雖然大谷讓下一棒擊出滾地球出局，但教練索西亞（Mike Scioscia）直接走上投手丘換下大谷。

大谷首局最快球速達99.3英哩，第3局速球僅92.1英哩，球速嚴重走下坡，大聯盟作家David Adler就說，「很明顯他的球速在第3局下滑了很多，的確是時候將他換下去了。」Mike Petriello甚至以「可怕」形容大谷的球速變化，‏而史普林格在開轟後回到休息室還對著隊友說，「他的球速已經掉了，所以把握這個機會轟他吧。」

總計大谷此戰用了49球，2.1局被敲2安失2分，另有2次三振及2次四壞保送，賽後防禦率上升至3.31，大谷退場時天使以0：2落後，暫列敗投候選。

史普林格從大谷手中擊出兩分砲。（今日美國）