MLB》專家評論2018大聯盟 最讓人驚奇和失望的是他們

〔體育中心／綜合報導〕ESPN的資深作家日前於網站上撰文，講述了他今年在大聯盟最感驚奇和失望的幾個部分。

大驚奇：國民新秀外野手索托（Juan Soto）、勇士大物阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、運動家隊、大谷翔平的打擊。

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索托。（資料照，法新社）

阿庫尼亞。（資料照，USA Today）

今年開季從小聯盟出發的索托，僅在高階1A打了16場比賽、隨後升上2A也僅出賽了8場，就被國民叫上大聯盟。而年紀輕輕的索托至此就站穩了國民隊的先發，繳出了打擊三圍.301/.416/.520外加16轟的優異成績，有多數明星甚至是名人堂球員在跟索托同為19歲的時候都沒有他這麼優秀的成績。

而阿庫尼亞在生涯前79場比賽中繳出.290 / .358 / .570的打擊三圍，還有21發全壘打，若按照這個速度他出賽155場將可以擊出40支全壘打，這對於一個20歲的人來說是非常驚人的長打能力。只有三個人在20歲時有比他更高的長打率：500轟的名人堂球員Mel Ott，洋基名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和打擊之神威廉斯（Ted Williams）。

而季前眾多媒體預測將不會超過80勝的運動家隊今年跌破一堆專家的眼鏡，目前九月才剛開始就已經拿下82勝，遠遠超過預測，現在在外卡榜僅落後於「邪惡帝國」洋基隊；而創造話題的投打雙刀流大谷翔平的打擊能力也遠遠超乎預期，在超過250個打數的新人中，大谷的攻擊指數（OPS）高達0.897，在美聯所有新人中排名第一。

其他還有被提及大驚奇的還有表現更進化、強勢挑戰MVP的印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）、以及道奇隊的馬恩西（Max Muncy）。

大失望：紅雀隊外野手、哈斯默（Eric Hosmer）和達比修有等自由球員、金鶯與國民隊。

紅雀開季先發外野陣容歐蘇納（Marcell Ozuna）、潘姆（Tommy Pham）、佛勒（Dexter Fowler）被認為是國聯數一數二的外野陣容，不過他們表現都大幅下滑，潘姆甚至還被交易到光芒隊，而佛勒因為骨折傷勢宣告本季報銷。三人的產值都遠低於眾人預期。

而教士以8年1.44億美金簽下的哈斯默、和6年1.26億美金加盟小熊的達比修有讓人失望。哈斯默僅有著遜於聯盟平均的.253/.315/.391的打擊三圍，而達比修有僅為小熊出賽8場比賽，其餘時間都在傷兵名單中渡過，日前也宣告整季報銷。

哈斯默（資料照，美聯社）

達比修有。（資料照，法新社）

儘管沒有人認為金鶯隊會是季後賽的強力競爭者，但季前花了7300萬美金買來柯布（Alex Cobb）和凱許納（Andrew Cashner）兩名先發投手的他們，目前勝率僅0.292，在全大聯盟排名墊底，兩名重金禮聘的投手今年表現慘淡，分居敗投榜的第一和第四名，在分區時代的歷史上僅有2003年的老虎隊比金鶯隊勝率更低；而這幾年在國聯東區稱霸的國民隊今年遭遇到嚴重的傷病困擾，管理階層也已經放棄了今年球季，交易掉了數名主力，今年勝率甚至不到五成。