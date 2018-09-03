亞運》閉幕短片選手僅出現背影 中媒崩潰自家網友卻狠酸

〔體育中心／綜合報導〕為期半個月的2018年雅加達巨港亞運圓滿落幕，昨晚閉幕式時也回顧了本屆亞運的精彩鏡頭，沒想到在這段回顧短片中，中國媒體卻發現狂掃289面獎牌的中國代表隊，竟然只出現短短的一幕。

中媒《網易體育》昨晚撰文表示，中國本屆亞運拿到132塊金牌，強勢居金牌榜榜首，所得的金牌數超過亞運期間產生金牌數的1/4，在籃球、乒乓球、跳水更是達成完全宰制。然而，在閉幕式的短片中，中國代表隊的選手只出現過一次，畫面不但僅驚鴻一瞥，且出現的中國摔角還只被拍到背影，讓中媒相當不滿。

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中國媒體不滿自家代表隊選手在閉幕影片僅驚鴻一瞥，而且出現的還只是背影。（取自網路）

不過這篇政治正確文章並未獲得中國網友的認同，紛紛留言痛批，「一兩個鄰居跟你關係差可能是他們的問題，整個社區大部分人都不喜歡你，那你就要自我反省了……」、「綜合國力能排第幾位？人民生活水平能排第幾位？成天弄這些勞民傷財的面子工程，有個屌用？」，還有網友直接嗆「沒有一點兒新聞工作者的基本素養，肆意挑撥民族情緒。全世界都欺負你？全世界都是偏心眼兒？作為公共媒體，網易應該反思、整頓自己的新聞報導原則了」

中媒開酸遭自家網友砲轟。（取自網路）

中國網友砲轟自家媒體。（取自網路）