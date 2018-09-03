波特蘭菁英賽》美國女將艾麗絲奮鬥6年 終贏得LPGA生涯首冠

艾麗絲終於在LPGA Cambia波特蘭菁英賽拿到生涯首冠。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國女將艾麗絲在LPGA巡迴賽奮戰6年，今天終於在LPGA Cambia波特蘭菁英賽拿到生涯首冠。

艾麗絲最後1回合出發時，排名第3，落後6桿，今天她打下8個博蒂，只有1個柏忌，65桿完賽，總計269桿，4桿之差逆轉封后。她從第5洞起連續抓了5隻小鳥，是今天致勝的關鍵，也成了今年賽季最大落差逆轉得勝的選手。

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原本領先的英格蘭女將霍兒今天花了75桿，出發時排第2的澳洲選手李旻姬爆出77桿，兩人最後都沒能捧盃。

上週艾麗絲在加拿大的CP女子公開賽兩天遭淘汰，當時她在社群媒體上留言說：「幸好我還有下1週。」 這樣的慶幸在1週之後變成奪冠的喜悅。艾麗絲說：「經過這麼多辛勤的努力，我並沒有太多爭冠機會，有時這裡有一點可能，那裡有一些可能，但我一直不知道如何掌握，我已盡我所能，真的很高興。」

她在比賽第1回合就以62桿刷新場地紀錄，但接下來兩回合都不太出色，今天65桿讓她美夢成真。

台灣女將本週4人都打進決賽，龔怡萍以285桿並列30名，徐薇淩286桿並列35名。錢珮芸288桿並列49名，李旻則是292桿並列65名。