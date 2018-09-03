美網》女雙退賽後大詹混雙也棄權 台將僅剩謝淑薇一人

詹詠然（左）與克羅埃西亞選手多帝格。（資料照，詹詠然提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年挑戰美國網球公開賽女雙衛冕的台灣女將詹詠然，昨在女雙第2輪比賽中，因身體不適退賽，無緣衛冕后座，今日混雙賽事稍早也確定退賽，美網女雙台將僅剩謝淑薇一人。

詹詠然今年亞運網球賽程結束後，隨即赴美出征美網賽事。美東時間1日上午，詹詠然出現自律神經失調症狀，但仍和克羅埃西亞選手多帝格（Ivan Dodig）出戰混雙賽事，驚險在搶十大戰中取勝。

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詹詠然本季在混雙與多帝格合拍拿下法網冠軍，兩人原在美網打算繼續合作，但今天在次輪開打前仍宣布棄賽讓對手拿下勝利。

而打算尋求女雙衛冕的詹詠然，昨日在美網次輪與白俄羅斯前球后阿莎蓮卡搭合拍，出戰第14種子的美國阿塔沃（Raquel Atawo）／德國葛羅妮菲德（Anna-Lena Gronefeld）1：4落後時，詹詠然突然走到場邊和主審交談，隨後和對手握手，並回到休息區收拾球具，主審也宣布兩人退賽，由美德組合收下勝利。

尋求衛冕的詹詠然（右）今年美網首度與白俄羅斯前球后阿莎蓮卡（左）搭配，卻無緣挑戰衛冕。（資料照，取自詹詠然臉書）

妹妹詹皓晴女雙賽事前天遭淘汰，詹詠然今又因身體不適退賽後，目前台將僅剩謝淑薇一人，而她將和白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在16強戰中，碰上比利時梅騰絲（Elise Mertens）／荷蘭舒爾絲（Demi Schuurs）。

美網台灣女將僅剩謝淑薇一人。（資料照，法新社）