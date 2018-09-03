NBA》總管大位空缺3個月 76人將面試三人

七六人目前由總教練布朗擔任代理總管。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN消息，自柯蘭吉洛（Bryan Colangelo）下台後總管職位就一直空缺的費城七六人隊，已被獲准能與勇士隊的哈里斯（Larry Harris）、火箭隊的Gersson Rosas和爵士隊的Justin Zanik進行總管職位的面試。預計下星期將會展開會面行程。

哈里斯在2003年到2008年擔任公鹿隊的總管，期間球隊兩次進入季後賽。過去的十年間，他先後在勇士隊作為教練團成員和管理層人物，而後在2015年被提拔為助理總管。

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Rosas已在火箭隊任職18個賽季，他在2013年曾短暫擔任牛隊（獨行俠前身）總管，隔年後回到火箭隊。Zanik於2012年加入爵士隊擔任助理總管，隨後於2016年前往公鹿隊任職，於2017年重新加入爵士隊。

七六人隊的管理合夥人J.哈里斯（Josh Harris）並不排除在2018-19賽季繼續保持臨時高層的結構，自6月份以來，七六人一直是由教練布朗（Brett Brown）擔任臨時總管，與高層的Marc Eversley、Ned Cohan、Elton Brand等人共同進行球隊決策。

J.哈里斯：「我們不會在人才挑選上有所打折，我們希望找到能帶領球隊的人才。市面上很少菁英等級的總管人選，他們通常與球隊簽約很長時間。現在我們需要有人能增加球隊的價值，其中包括年一些輕有為和非傳統的人選。