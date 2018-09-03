美網》連下12局收下勝利 世界青少年球王曾俊欣晉32強

曾俊欣（右）花了57分鐘就以6：2、6：0擊敗美國好手柯達，晉級32強。（資料照，曾俊欣提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣青少年球王曾俊欣今在美網青少年男單首輪登場，花了57分鐘就以6：2、6：0擊敗美國好手柯達（T.Kodat），晉級32強，朝第3座大滿貫金盃邁進。

曾俊欣目前在青少年男子世界排名第一，今年1月先在澳洲公開賽拿下青少年男單亞軍，接著在法網、溫網皆順利封王，這次將挑戰美網冠軍。

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今年美網，曾俊欣榮膺頭號種子，首輪的對手，就是在澳網冠軍戰擊敗他的美國小將柯達，先前兩人在法網交手，由曾俊欣獲勝，今再度碰頭仍由我國小將帶走勝利。

台塑盃結束後，曾俊欣到法國訓練3週後，隨即前往美國與ATP 好手做賽前準備，今天也是他5個星期來的首次正式比賽。曾俊欣父親兼教練曾育德表示，剛開始發球局，幾個非受迫性失誤被破發，接著對方發球局，曾俊欣沒準備好接發球的節奏，導致落後，幸好他即時回穩，連下12局，才能收下勝利。

不過曾爸認為兒子還有些地方要努力，像是觀察對手及臨場應變的重要性，且對手也特別針對他的打法做情蒐，之後得再多注意一些，「俊欣在這場比賽中，把過去訓練內容，部分運用到比賽中，但幾次錯過積極上網取分的機會，需再加強。」