MLB》大谷掉速讓美媒「恐懼」 天使教練解釋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平復出首度重返投手丘，今天面對太空人主投2.1局被敲2安失2分，第3局球速驟降引發各界討論，不過，天使教練索西亞（Mike Scioscia）賽後表示，大谷有背部緊繃的現象，被球擊中手指可能也多少影響到投球表現，掉速跟手肘傷勢無關。

大谷第2局因試圖用右手擋住對手擊出的內野彈跳球，發生手指被球砸的意外，大谷當下雖對教練團示意並無大礙，該局也投出三上三下，不過，第3局卻出現球速驟降的現象，大谷被史普林格（George Springer）轟出兩分砲，總計2.1局被敲2安失2分，最終天使以2：4不敵太空人，大谷吞下本季第2敗。

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大谷最後一局嚴重掉速引起各方關切，大聯盟作家Mike Petriello還放上大谷此戰的球速趨勢圖，以「讓人感到恐懼」形容球速驟降的變化，首局速球還逼近百哩，不過，第3局各球種的速度明顯下滑不少。

針對大谷的狀況，天使教頭索西亞賽後解釋，大谷有背部緊繃的狀況，他的右手中指被球打中而感到疼痛，至於球速下滑跟手肘舊傷無關；索西亞盼大谷能夠在預定的下一場先發出賽，最快會是在台灣時間下週一。

大谷第3局球速驟降引發熱議。（美聯社）

球迷為大谷加油。（法新社）