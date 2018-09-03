MLB》回歸首戰挨轟吞敗 大谷：我沒做好先發工作（影音）

大谷翔平回歸首戰挨轟吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天重返大聯盟投手丘，作客太空人先發投2.1局退場，被打一支兩分炮，最終承擔敗投，受訪時表示對於沒能做好先發工作感到失望，但目前手肘感覺無礙，球季尚未結束，仍會繼續努力。

大谷翔平6月初因右肘2級扭傷暫停投球，接受注射治療專心養傷，相隔3個月重返投手丘，大谷翔平開賽面對史普林格（George Springer）被敲安打，但用三振結束對手進攻，首局沒有失分。

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2局下大谷只用14球，讓太空人打者三上三下，不料3局下大谷球速驟降，開局保送後，被史普林格擊出左外野兩分全壘打，大谷接著讓艾圖維（Jose Altuve）擊出滾地球出局，用球量逼近本場50球的用球量設定，大谷被換下場休息。

大谷今天先發2.1局用49球（30好球），三振保送各2次，挨2安含一發兩分炮，都來自史普林格，回歸大聯盟投手丘承擔敗投，大谷表示今天被打了一支兩分全壘打，所以他沒有做好身為先發投手的工作，為此感到失望。

大谷表示關於身體狀況，現在沒辦法說太多，得看接下來幾天身體反應如何，但目前手肘感覺並無異樣，感謝球團給他最棒的照顧，讓他今天能夠上場投球。例行賽剩下一個月，大谷說：「球季還長著、還沒結束，如果我還能站進打擊區，我會上場，如果我能夠投球，我也會竭盡所能做好我的工作。」

大谷翔平重返大聯盟投手丘。（法新社）

大谷翔平投49球退場休息。（法新社）