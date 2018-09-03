MLB》同梯最速搶灘成功 勇士將萊特升上大聯盟

勇士新秀萊特。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊在九月名單擴編時期，將他們農場排名第二的投手新秀萊特（Kyle Wright）叫上大聯盟，預計會以後援投手的身分出賽。

來自強投搖籃范德堡大學的萊特是2017年選秀會上第五順位被勇士選中，當年勇士花了700萬美金才將他簽下，是當屆第四高的金額。他與目前勇士的狀元游擊手史萬森（Dansby Swanson）是大學隊友。《Bleacher Report》在選秀前曾將他與「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）做比較。

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萊特雖僅是十大右投新秀第九名，不過也在百大新秀榜高居第24名。萊特的球速相當優異，最快時速能夠達到99英哩，能夠穩定座落在95、96英哩之間。他擁有兩顆相當優秀的變化球－曲球與滑球，這兩種球路MLB官網都給了60分（滿分80），而曲球的評價又高於滑球一些，也更有潛力。

儘管有些控球未達完美，投球動作也有些許傷病的風險，但萊特有著優異體格和運動能力，能讓他相當穩定地重複投球機制，有著成為輪值前段人物的潛力。今年在2A和3A出賽138局、可以送出133次三振但也有51次保送，自責分率為3.46。

Kyle Wright and the first batter he faced in the Futures Game pic.twitter.com/iZf3LnE7UY — Matt Powers （@MattPowers31） 2018年7月15日

（Wright在2018年未來之星對抗賽中登板投球）

萊特在升上3A後近期被調整為牛棚投手，目的是為了能讓他在九月時能以後援身分為球隊做出貢獻。他在最近角色轉變前最後一次擔任後援投手是在2015年的大學世界大賽上。萊特表示這一部份是因為他的投球局數快要到達上限，而調整為後援的感覺也頗為輕鬆，讓他想起一些還是大學新鮮人時期的美好回憶。

萊特將會是2017年選秀會中最快上到大聯盟的球員。目前勇士隊共有6名先發投手都在百大新秀之列，農場擁有著相當多新鮮且有潛力的手臂，或許重新擦亮「投手王國」這塊招牌的日子不遠矣。