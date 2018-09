MLB》同梯最速搶灘成功 勇士將萊特升上大聯盟

勇士新秀萊特。(資料照,取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊在九月名單擴編時期,將他們農場排名第二的投手新秀萊特(Kyle Wright)叫上大聯盟,預計會以後援投手的身分出賽。

來自強投搖籃范德堡大學的萊特是2017年選秀會上第五順位被勇士選中,當年勇士花了700萬美金才將他簽下,是當屆第四高的金額。他與目前勇士的狀元游擊手史萬森(Dansby Swanson)是大學隊友。《Bleacher Report》在選秀前曾將他與「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)做比較。

萊特雖僅是十大右投新秀第九名,不過也在百大新秀榜高居第24名。萊特的球速相當優異,最快時速能夠達到99英哩,能夠穩定座落在95、96英哩之間。他擁有兩顆相當優秀的變化球-曲球與滑球,這兩種球路MLB官網都給了60分(滿分80),而曲球的評價又高於滑球一些,也更有潛力。

儘管有些控球未達完美,投球動作也有些許傷病的風險,但萊特有著優異體格和運動能力,能讓他相當穩定地重複投球機制,有著成為輪值前段人物的潛力。今年在2A和3A出賽138局、可以送出133次三振但也有51次保送,自責分率為3.46。

Kyle Wright and the first batter he faced in the Futures Game pic.twitter.com/iZf3LnE7UY