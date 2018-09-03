NBA》5年48億不要？灰狼明年恐連新少主都留不住

灰狼恐怕明年恐怕連留不住湯斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違14年後，明尼蘇達灰狼終於重返闊別多時季後賽，然而從上季開始，就有陣中兩大巨頭─J.巴特勒（Jimmy Butler）和湯斯（Karl-Anthony Towns）就被爆出失和消息，日前巴特勒才傳出無意與灰狼續約，今又傳出灰狼恐怕明年恐怕連湯斯都留不住。

2015年被灰狼欽點狀元的湯斯，今年夏天絕對能獲得頂薪續約，而根據美媒指出，灰狼已經捧上一份5年1.58億美元（約48億台幣）的天價合約，但是湯斯卻還遲遲沒點頭，若湯斯無法和灰狼在球季開始前達成協議，那湯斯明年夏天就將會成為自由球員。

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而湯斯之所以沒有馬上爽快答應，其實在上季季末就有跡可循。時隔14年之後，灰狼好不容易在J.巴特勒和湯斯的帶領下重返季後賽，不過湯斯和J.巴特勒、球隊之間關係緊張的傳聞卻不脛而走，就在灰狼季後賽首輪遭火箭淘汰後，球隊裁掉三名職中員，有一位竟是湯斯的陪練教練。

而灰狼另一位大將球星J.巴特勒（Jimmy Butler）去年被公牛交易過來，明年季後有權跳脫合約，美媒爆料J.巴特勒與灰狼年輕隊友相處不快，今年休賽期更拒絕球隊提供一紙4年1億（約新台幣30億）的合約，仍在想辦法要與好友厄文（Kyrie Irving）合體打球。

J.巴特勒想與厄文攜手打球。（資料照，USA Today Sports）

從上賽季開始，就有媒體曝光了J.巴特勒和湯斯內訌的消息，而從那之後，兩人似乎也還未和解，休賽間也有報導稱巴特勒對湯斯的不成熟似乎非常不滿，若是這倆大巨頭心結不解開，對灰狼來說絕對不會是個好消息。

J.巴特勒想與厄文攜手打球。（資料照，USA Today Sports）