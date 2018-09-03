亞運》「6金美少女」獎金僅5萬美元 若在台灣可拿20倍

池江璃花子本屆亞運一共拿下6面金牌和2面銀牌。（取自璃花子IG）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達─巨港亞運昨閉幕，最終本屆MVP，就由日本18歲超強「怪物美少女」池江璃花子拿下，池江在本屆游泳比賽中狂掃6金2銀，不過由於日本並沒有亞運獎金，所以她僅獲MVP的5萬美元（約台幣153萬）獎金，若在台灣將能拿下3150萬獎金。

亞運開幕前就曾放話想拿下本屆賽會MVP的池江，這回在游泳池畔發揮「天才少女」本色，一共囊括6金，超過1970、1974年日本前輩西側喜美保持的單屆5金紀錄，成為日本史上在亞運單屆最多金的運動員。

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池江一共在50公尺自由式、100公尺自由式、50公尺蝶式、100公尺蝶式、4X100公尺自由式接力、4X100混合泳接力都拿下金牌，並都創下亞運會秒數紀錄，兩項接力成績創日本史上最佳，如此佳績讓她一舉獲選大會MVP，也讓她成為自1998年曼谷亞運設立此獎以來，首位獲獎的女性運動員。

而若池江是在台灣，根據國光獎金獎勵辦法，金牌可領300萬、銀牌150萬，銅牌90萬，而體操、游泳、田徑金牌又可再加發50%的獎金，也就是金牌450萬、銀牌225萬和銅牌135萬，池江將能一口氣拿下3150萬獎金，相差超過20倍之多。