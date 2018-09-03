足球》熱刺客場慘遭滑鐵盧 沃特福德開季4連勝技驚四座

迪尼（右）與卡夫卡特慶祝進球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第四輪，兩支同樣三連勝的球隊正面交鋒，由熱刺作客出戰沃特福德。沃特福德靠著前峰迪尼（Troy Deeney）與後衛卡夫卡特（Craig Cathcart）的進球，終場以2：1逆轉擊退熱刺，不僅拿下開季四連勝，同時也終止對戰熱刺的11連敗。

上半場踢完雙方戰成平手，比賽來到下半場第53分鐘，沃特福德中場杜哥尼（Abdoulaye Doucouré）門前自擺烏龍，讓熱刺率先取得領先。

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但熱刺高興沒多久，第69分鐘沃特福德開出右路自由球，前峰迪尼頭錘破網，助球隊追平比分。隨後第76分鐘，後衛霍萊巴斯（José Holebas）開出角球，禁區內的卡夫卡特門前頭錘攻入死角，沃特福德就靠著這兩顆定位球，終場以2：1驚奇逆轉熱刺。

賽後熱刺主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）說：「我們在上半場踢得太放鬆了，犯了很多的錯誤。我很失望，我們必須拿出更好的表現，如果想爭奪英超冠軍，這樣的失球是不被允許的。」

值得注意的是，沃特福德開季踢出四連勝，目前在英超排名高居第三名，力壓曼城、兵工廠、曼聯與熱刺等強權。下一輪沃特福德將在9月16號面對曼聯，力拚五連勝。

熱刺靠著烏龍球率先取得領先。（歐新社）

卡夫卡特（左）助球隊逆轉擊退熱刺。（路透）