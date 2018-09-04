美網瑞士特快車強碰澳洲黑馬 今日賽事預告與轉播

費德爾。（歐新社）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

美網持續進行，男單16強賽，「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）將在早上8點15分面對澳洲黑馬米爾曼（John Millman）。女單16強方面，早上7點俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）將出戰西班牙好手納瓦蘿（Carla Suarez Navarro）。喜愛網球的球迷們不要錯過了。

中職例行賽，晚間6點35分由統一獅迎戰中信兄弟。獅隊派出施子謙先發，象隊則由陳琥主投。象隊近期吞下3連敗，同時也讓出龍頭寶座，且近2場比賽總共丟掉23分，投手群必須再加把勁了。而獅隊的施子謙今年表現優異，目前奪下10勝暫居勝投榜第3名，今天將要挑戰第11勝。年輕土投對決，球迷們請準時鎖定轉播！

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美職方面，早上8點由遊騎兵坐鎮主場挑戰天使，天使推出修梅克（Matt Shoemaker ）先發，對上遊騎兵的左投斯普林斯（Jeffrey Springs）。昨日單場敲出4支安打包括1支全壘打的普洛法（Jurickson Profar）今天能否延續手感並帶領遊騎兵拿下3連勝呢？

日職部份，下午5點由巨人坐鎮主場迎戰DeNA。旅日台將陽岱鋼近8個打數都沒有敲出安打，還吞下4次三振，全壘打數也停在99支。今天仍要持續挑戰百轟，球迷們一起打開電視為岱桑加油！

美網

12:00AM開始 FOX體育、FOX體育3台

07:00 莎拉波娃賽事

08:15 費德爾賽事

MLB例行賽

08:00 天使@遊騎兵 FOX體育2台

日職例行賽

17:00 DeNA@巨人 緯來體育、愛爾達體育3台

中職例行賽

18:35 中信兄弟@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育2台、愛奇藝