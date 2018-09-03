MLB》洋基教頭超喜感抗議的代價 禁賽一場再罰錢

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教頭布恩（Aaron Boone ）1日因為與主審抗議好球帶遭到驅逐出場，他更衝上場做出極具喜感的抗議動作讓球迷叫好連天，不過大動作的抗議也是有代價的，大聯盟確定將會對布恩處以禁賽一場的懲罰，以及未公佈金額的罰款。

布恩對於大聯盟的懲罰表示：「很明顯我離主審太近了，所以就這樣吧，我必須接受禁賽的事實。」不過布恩同時也認為自己必須要捍衛應該堅持的立場：「我與裁判發生爭執，然後被驅逐出場，我表現出我應該表現出來的樣子，很不幸地，我離裁判太近了，這點我有些後悔。我認為我應該隨時控制好自己，將自己的情緒控制在一定的程度，但有的時候你必須要堅持你的立場，並且出面保衛那些重要的事情（好球帶的判決），但我真的不應該碰到他的帽子。」

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洋基教頭布恩因抗議遭到禁賽一場還會被罰錢。（資料照，美聯社）

根據《ESPN》報導，攝影機有紀錄到布恩當時向裁判大吼：「做你的工作！」隨後裁判就將他驅逐出場，接著布恩便上前對質，並且在老虎隊捕手面前麥肯（James McCann）面前，蹲在捕手位置上比手劃腳地喊：「這是好球，這是壞球，懂嗎？」

最後布恩表示，未來面對這個情況，他希望未來能夠將情緒控制得更好，但他也開玩笑地表示：「要不然我就掀翻他的帽子然後我們就開打吧。」不只禁賽，MLB還會對布恩處以罰款，但金額沒有公佈。