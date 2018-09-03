亞運》強項射箭、跆拳道表現不佳 南韓金牌數創36年來新低

南韓射箭代表團本屆只拿4金。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達亞運落幕，南韓代表團共獲得49金，創下自36年來新低，其中羽球項目0金，拿手的跆拳道、射箭表現不佳，奪金數合計只有預期的一半。

《韓聯社》報導，南韓代表團本屆亞運預設有65面金牌，但最終只拿到49金，這是自1982年來最低的奪金數；南韓金牌數名列第三也是自1994年來最差。

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大韓體育會會長李起興（Lee Kee-heung）表示，希望藉由這次表現不佳為契機，作為邁向美好未來的基石。他坦言，「我們無法培養出新一代的明星運動員。」

李起興提到，南韓游泳名將朴泰桓、南韓羽壇雙打好手李龍大都沒有參加亞運，在這兩人缺席下，南韓代表團在游泳項目只拿1金，羽球項目則是全軍覆沒。

南韓隊以往的跆拳道、射箭兩大強項，賽前瞄準要拿18金，最後只有9金進帳。面對日益激烈的競爭，李起興說，「我們應該開發新的技術和策略。」

南韓隊在本屆亞運也不是沒有收穫，《韓聯社》指出，16歲新星呂瑞星（Yeo Seo-jeong）在跳馬摘金，成為南韓32年來首位在體操項目奪金的女性運動員；自由車手羅雅蘭（Na Ah-reum）則是南韓隊史第一位在亞運奪得4金的選手。

世界排名第5的南韓羽球選手孫完虎在8強賽出局。（資料照，法新社）

南韓16歲小將呂瑞星。（資料照，法新社）

南韓自由車手羅雅蘭（中）。（資料照，法新社）