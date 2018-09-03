MLB》一打席轟兩發全壘打？ 白襪教頭：從未見過這種事

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊波卡（Daniel Palka）今天達成一件球場上很少發生的事情，那就是他在一個打席內敲出兩隻全壘打，只不過一支被裁判重新改判為「界外全壘打」。

白襪隊波卡今天在面對紅襪中繼投手奎瓦思（William Cuevas）時，於0好1壞時敲出右外野方向全壘打，裁判也比出全壘打手勢，不過在他繞完壘包回到本壘後，主審卻突然與其他壘審圍在一起開了小組會議，決定將這支全壘打改判為界外球，重播鏡頭也顯示這球並沒有在界內。

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波卡於是回到打擊區內繼續打擊，而他馬上在同一打席滿球數時，再次將小白球擊出全壘打大牆外，而且同樣是右外野方向的全壘打，只不過這次波卡繞回壘包時，主審沒有將這支全壘打給改判出界。

波卡今天單一打席打出兩支全壘打，但一支先被主審開會沒收。（今日美國）

波卡賽後表示「這很有趣，因為球童已經準備好要和我擊掌慶祝了，但我只是平淡地跟他說，給我球棒吧。我認為第一球應該差了20英呎，不過當主審說那球在界內時我想說『好喔，我接受』。而當對手在滿球數再次投出幾乎與剛剛那球一樣的球時，我就調整回來了。」

白襪總教練倫特利亞（Rick Renteria）在播客（Podcast）上談到此事時表示，他從未見過這樣的事情。倫特利亞說：「我從來沒看過，這太特別了。當時板凳教練對我說，我從來沒看過這種事，而我回他：『我也沒有』。」倫特利亞還說道，通常這種界外全壘打被改判之後，打者會被三振、擊出滾地球出局或者高彈跳出局，幾乎從來沒有像這次一樣正面的結果。