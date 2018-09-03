MLB》「雷神」狂飆速！ 球數破百還投近160公里伸卡 （影音）

（影片來源：大聯盟官網 ）

〔體育中心／綜合報導〕大都會「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）今天在客場對巨人用114球完投9局送出11次三振僅失1分，幫助球隊以4：1獲勝，辛德加德創下大聯盟生涯3年多首場完投。更驚人的是，他最後面對朗格利亞（Evan Longoria）時，還能投出99英哩（約159.3公里）的伸卡球，。

根據大聯盟官方數據分析系統「Statcast」顯示，辛德加德首局用91.1英哩（約146.6公里）的變速球三振朗格利亞，聯盟平均變速球的球速為84.2英哩（約135.5公里）；6局下，辛德加德用93.5英哩的滑球三振巨人打者潘斯（Hunter Pence），聯盟平均的滑球速度為84.3英哩。

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9局下投球數已經破百的辛德加德，2出局面對朗格利亞，先投98.7英哩伸卡、93.4英哩的滑球、90.4英哩的變速球，再飆99英哩伸卡K掉朗格利亞，這是他第114顆球，讓辛德加德投出生涯首場完投。

辛德加德此戰狂催火球，讓巨人先發史崔頓（Chris Stratton）自嘲，「他的變速球跟我的直球一樣快。」史崔頓的速球均速約在91.1英哩，而辛德加德的變速球均速為90.2英哩。