足球》夸里亞雷拉背後射門神技 網友：「太神啦！」

2018/09/03 21:08

〔體育中心／綜合報導〕義大利甲組足球聯賽今天出現一記超精彩射門，目前效力於桑普多利亞的夸里亞雷拉（Fabio Quagliarella）接獲貝雷辛內斯基（Bartosz Bereszyński）的傳球，居然連球門都不看，直接右腳向後一射直接破門，這記精彩的射門也讓網友嘖嘖稱奇。

義甲第三輪桑普多利亞對上拿坡里，前74分鐘桑普多利亞已經以2：0領先，想不到在第75分鐘，桑普多利亞開自由球，雖然一開始射到拿坡里的球員，但球彈回桑普多利亞球員腳上並傳給貝雷辛內斯基，他看到在禁區的夸里亞雷拉便將球傳給他，想不到夸里亞雷拉連球門都不看，直接右腳神奇一踢，直接將球踢進球門，對方門將完全來不及反應球就應聲入網。

這球也引起網友熱議：「太噁心」、「他也表現得太簡單了吧」、「太神啦」。也有人趁機酸今年轉隊至祖文特斯的C羅（Cristiano Ronaldo）「與此同時，C羅到現在還沒有辦法射門得分，但夸里亞雷拉卻可以如此輕鬆地進球。」

夸里亞雷拉踢進超驚人射門。（路透）

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