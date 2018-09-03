亞運發電機》台灣電力公司培訓六大球類 國手人才不斷電

黃建逢。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕2018雅加達—巨港亞洲運動會（亞運）精采落幕，台灣棒球隊與男排球隊取得兩銅牌的好成績！其中台灣棒球隊以2比1力克南韓、銅牌戰再以10比0完封中國，這支台灣勁旅有四分之一的球員來自台電棒球隊。此外，由多位台電球員組成的台灣男排隊也順利以3比1擊退卡達，為我國再摘一銅！

台灣棒球隊中包括教練李盈南、及球員陳瑞慕、蕭帛庭、陳偉志、王宗豪、戴如量、蔡偉凡。台電指出，台電男子棒球隊是台電第一支成立的球隊，已成軍70年，是我國社會甲組球隊中享譽盛名的球隊，當初由台電高雄區處一群愛好棒球運動員工發起。本屆亞運棒球摘銅，十足表現台電男子棒球隊可與職業球員抗衡的堅強實力！

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為我國奪回睽違20年亞運銅牌的男排隊，球員也多出自台電男排子弟兵，包括「台灣洋將」黃建逢、戴儒謙、李佳軒、王前鑌、林宜暉等。台電指出，台電男子排球隊成立於1951年，也是台電極具傳統與特色的球隊之一，是國內排壇頗負盛名的明星球隊，更有「百戰雄獅」的美譽。

此外，同樣由多位台電女排球隊組軍出賽的台灣女排隊，有台電教練姚承杉，球員「自由女神」楊孟樺、張秝芸、曾琬玲等人。台電女子排球隊自1974年正式招收排球隊員，目前該球隊已逾40年歷史。

台電從1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，公開甄試晉用新進球員，長期培植體育好手，是國內擁有最多球隊的國營事業。

為了讓球員專心投入國家賽事為國爭光，台電除了安排球訓，也提供職能訓練。另外，對於退役球員，台電也會依照球員的志願安排職能訓練及工作職務，據統計6支球隊每年約有10名球員退役，球員退役後會經過完整訓練並取得執照，具備職能專業技術，讓球員不只在球場上發光發熱，也在職場上能發揮一己所長。

近年來，為了深耕基層體育及回饋社會，台電球隊除了參與各種比賽，也主動藉由台電關懷列車，前進偏鄉及弱勢機構，進行球技指導及經驗傳承，將愛心與希望送到台灣每個角落。自2016年開始也舉辦暑期球類FUN電營，為國內體育教育扎根！

台電表示，對於本次出戰亞運的台電球員展現精湛球技取得佳績，感到與有榮焉，台電球員以實力證明長期以來的努力與成果，並傳達奮鬥不懈的運動家精神，相信未來將會持續為台灣體壇注入無限能量！