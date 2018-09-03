亞運》F-16護航伴飛 抗韓投手吳昇峰：作夢也沒想過

台灣隊投手吳昇峰。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕亞運棒球代表隊今天隨著代表團歸國，這班由總統下令F-16護航伴飛的班機，機上的選手、職員無不搶拍，包含抗韓成名的投手吳昇峰，他直呼：「真的作夢也沒想過，能有如此特別待遇，這應該是史無前例了吧！」

來自合作金庫的投手吳昇峰面對南韓、中國，以側投風格投出代表作，他今天返國後被粉絲包圍索取簽名、合照，他謙虛地說，抗韓勝利也要歸功於知名度不夠，對方難以情蒐，女球迷在一旁聽了，則不斷稱讚這位非職棒投手，「穿18號的投手，都特別厲害！」

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31歲吳昇峰表示，亞運經驗對他生涯意義重大，特別是面對南韓一役，「沒有人看好我們，但是全隊奮戰到底，粉粹不可能，雖然最後（銅牌）結果不是太完美，大家都已經盡力了。」

吳昇峰也提到打完南韓當天，不是興奮地睡不著，而是累翻了，「洗完衣服之後，我就倒在床上了，好像投完三場完投。」

談到下一屆亞運是否還想再戰，屆時就35歲的吳昇峰表示，一切順其自然了，「我想感謝一路支持我的球團合庫，因為他們的栽培，才有了今天的成果。」

亞運棒球投手吳昇峰返國，神態輕鬆。（記者卓佳萍攝）

F-16發射熱焰彈致敬，歡迎台灣隊選手凱旋歸國。（體育署中華奧會提供）