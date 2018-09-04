MLB》哈波抱病當英雄 包辦追平轟和再見犧牲打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕強忍身體不適，國民看板球星哈波（Bryce Harper）抱病開轟當英雄，9局下先扛追平轟，10局下續敲再見犧牲打，助國民以4：3氣走紅雀，把勝利留在主場。

哈波近日因病一度無法先發，總教練甚至形容，很怕哈波把肺都咳出來了，今天擔任先發三棒中外野手，哈波9局下及時開轟，擊出追平兩分全壘打，逼出延長賽，也中止個人連61打數未開轟。對上前東家的霍蘭（Greg Holland）後援2局無失分，讓國民有機會向對手說再見。

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10局下紅雀由關門失敗的諾里斯（Bud Norris）續投，國民開局先敲二壘打，伊頓（Adam Eaton）點出內野安打，國民無人出局攻占一三壘，再度登場的哈波第一球就出棒，擊出左外野再見犧牲打，送回致勝分幫助國民贏得比賽。

哈波9局下擊出追平轟，逼出延長賽。（法新社）

哈波抱病上陣，包辦追平轟和延長賽勝利打點。（美聯社）

哈波一棒結束比賽，被隊友包圍慶祝。（美聯社）

國民今天留下多達15個殘壘，哈波單場2支1獲3次保送，貢獻3打點，包辦追平轟和再見犧牲打，抱病上陣成為致勝英雄。9局下的追平轟，飛行距離約451英呎。

王牌薛哲先發7局責失3分，被打1支兩分全壘打，首局就送出3次三振，連5年達陣單季250K，為大聯盟史上第2人，第1位是名人堂「巨怪」強森（Randy Johnson）。

薛哲連5年達陣單季250K，比肩名人堂巨怪。（USA TODAY Sports）