MLB》手傷重大進展 洋基「法官」首度恢復揮棒

法官傷後首度恢復揮棒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天傳出好消息，因傷缺陣多時的「法官」賈吉（Aaron Judge）有重大進展，已經能夠恢復揮棒，受訪時表示感覺很棒，幾乎已經能用全力完成揮棒。

法官今天拎著球棒在客場練習，空揮25次後，進到打擊籠打T座25球，手傷後首度恢復揮棒，受訪時透露已經接近能用百分之百的力量揮棒，手腕感覺也相當不錯，「這絕對是重大一步，很高興能夠如願達標，目前的進展讓我非常興奮。」

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法官7月底被觸身球砸中，造成右手腕骨折，原本預估休養3週，但恢復狀況未如預期，至今已經缺陣超過1個月，今天首度恢復揮棒，法官坦言手傷還沒完全好，所以有點痠痛，但能夠恢復揮棒讓他相當開心，希望能在1到2週內歸隊。

法官希望能在2週內回歸。（美聯社）

總教練布恩（Aaron Boone）表示，法官能開始打T座是個好兆頭，接下來就是循序漸進，增加打擊練習的強度，由於小聯盟球季結束，可能得發揮創意進行調度，讓法官在大聯盟實戰調整，也可能採用模擬賽的方式，幫助法官做好準備。

法官表示恢復進度落後，的確讓他相當難熬，而且球隊現在又在衝刺季後賽，讓他更難保持耐心，但會努力在能力範圍內，盡可能幫助球隊，「我已經盡我所能，在板凳區幫助球隊，試著在我可以的時候，給隊友們建議，給他們需要的幫助，我可不能一直待在後面。」

另一位傷兵葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）也持續復健，今天完成輕量練習，將繼續進行跑壘與守備測試，持續追蹤左腳腳跟挫傷的復原狀況，目標能在週末對水手的系列賽歸隊。

葛瑞戈爾斯本週有望歸隊。（法新社）