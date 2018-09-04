戴爾科技錦標賽》潘政琮並列第4 聯邦快遞盃季後排名飆升

潘政琮最後1回合打出66桿，以總計272桿並列第4名。（USA TODAY Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕旅美台灣好手潘政琮今天在美巡季後賽第2戰，戴爾科技錦標賽，靠著最後1回合打出66桿，以總計272桿並列第4名。

潘政琮這場比賽打出不錯的成績，他的FedEx Cup 季後排名從原本的72名上升到33名，確定打進第3戰BMW錦標賽，今天賽後他隨即前往費城，為週四馬上展開的比賽作準備，BMW錦標賽只有FedEx Cup季後排名前70名的選手可以參加。小潘期待本週再有佳作，挺進30名之內，朝美巡錦標賽的目標邁進。

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第4回合潘政琮打下7個博蒂，只在第3洞和第11洞兩個短洞開球距離沒打足，吞下兩個柏忌，66桿完賽，總計低於標準桿12桿，比賽排名從並列16上升到並列第4。

美國選手迪鄉布今天在變化莫測的風勢裡，仍打出67桿，以總計268桿，2桿之差，連續兩場季後賽奪冠，也使得這位24歲的年輕選手在FedEx Cup 季後排名穩居首席。

他是美巡賽導入季後賽制12年來，第2位在季後賽前兩場連莊的選手，2008年斐濟「黑珍珠」維傑辛也曾連贏兩場，那年維傑辛還沒打完最後的美巡錦標賽就已確定贏得FedEx Cup年度積分總冠軍和1000萬美元獎金。

迪鄉布積分領先差距明顯，本週在費城無論比賽成績如何，他在下週前往亞特蘭大投入美巡錦標賽時，仍會是積分榜第1。今天這場勝利是今年他在美巡賽的第3勝，世界排名也從年初的99名，一路上升到第7，已超越前球王克羅伊。光是這兩週連續奪冠，迪鄉布就進帳324萬美元（約台幣1億34萬元）。

英格蘭名將羅斯今天打出68桿，沒能追上迪鄉布，他以270桿獲得第2名。澳洲的史密斯以271桿名列第3，日本名將松山英樹和美國費拿同以272桿和小潘並列第4。