MLB》永生難忘！ 他用T恤換到沃托簽名球衣（影音）

〔體育中心/綜合報導〕紅人球星沃托(Joey Votto)今天完成一樁特別交易!一位紅人球迷身穿「選沃托當總統」的加油T恤,吸引沃托注意,拿出自己的簽名球衣,跟球迷交換身上的T恤,讓這位幸運的球迷直呼永生難忘。

已在大聯盟打滾12年的沃托,很會與場邊球迷互動交流,除了親自遞上比賽球、與球迷擊掌,連實戰球棒都能大方送出,還曾脫下打擊手套「收編」別隊小球迷,今天作客海盜賽前,沃托再創經典之舉。

一位名叫Kyle的紅人球迷,今天穿著印有「選沃托當總統(Votto for president)」的加油T恤,坐在客場第一排看球,賽前沃托注意到這位球迷,主動上前示意要球迷脫下T恤,隨後沃托回贈一件自己的簽名球衣。

由於沃托來自加拿大,國家領袖是總理而非總統,沃托在簽名旁邊幽默註記:「比較像總理!謝謝!」,意外收到大禮的Kyle疾呼,這會是個永生難忘的回憶。紅人官方推特搞笑表示:「當沃托跟你要T恤,你就給他吧!」,大聯盟推特則說:「當你去看沃托打球,你會成為球賽的一部分。」

This is Kyle. Joey liked his "Votto for President" shirt so much that he brokered a trade.



Only one problem: Joey Votto can't run for president. So he signed it, "More like Prime Minister!"



Never, ever, ever change. pic.twitter.com/SQsvhVLjqz