MLB》永生難忘！ 他用T恤換到沃托簽名球衣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅人球星沃托（Joey Votto）今天完成一樁特別交易！一位紅人球迷身穿「選沃托當總統」的加油T恤，吸引沃托注意，拿出自己的簽名球衣，跟球迷交換身上的T恤，讓這位幸運的球迷直呼永生難忘。

已在大聯盟打滾12年的沃托，很會與場邊球迷互動交流，除了親自遞上比賽球、與球迷擊掌，連實戰球棒都能大方送出，還曾脫下打擊手套「收編」別隊小球迷，今天作客海盜賽前，沃托再創經典之舉。

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一位名叫Kyle的紅人球迷，今天穿著印有「選沃托當總統（Votto for president）」的加油T恤，坐在客場第一排看球，賽前沃托注意到這位球迷，主動上前示意要球迷脫下T恤，隨後沃托回贈一件自己的簽名球衣。

由於沃托來自加拿大，國家領袖是總理而非總統，沃托在簽名旁邊幽默註記：「比較像總理！謝謝！」，意外收到大禮的Kyle疾呼，這會是個永生難忘的回憶。紅人官方推特搞笑表示：「當沃托跟你要T恤，你就給他吧！」，大聯盟推特則說：「當你去看沃托打球，你會成為球賽的一部分。」

This is Kyle. Joey liked his "Votto for President" shirt so much that he brokered a trade.



Only one problem: Joey Votto can't run for president. So he signed it, "More like Prime Minister!"



Never, ever, ever change. pic.twitter.com/SQsvhVLjqz — Cincinnati Reds （@Reds） 2018年9月3日