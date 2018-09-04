MLB》 水手打線火力不足 教頭呼籲全隊振作

水手總教練瑟維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕目前暫居美聯外卡第三名的水手隊，今年所打下的分數僅在美聯排在第12名，為此總教練瑟維斯（Scott Servais）在受訪時表示，這支球隊的進攻必須要有所作為才行。

「我們必須得分。」水手隊總教練說。「我們當然需要這樣做，好的進攻表現能讓我們贏下很多比賽。我們有絕對能力這樣，但是有很長一段時間內沒見到了。」

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瑟維斯：「當春訓結束時，我們對球隊的進攻感到非常興奮。我認為我們有辦法成為一支獨特的隊伍。」「但從卡諾（Robinson Cano）被禁賽後事情就變了，我們從賽季初開始進攻表現就不是很穩定。」

「我們看到Nellie（Nelson Cruz）能在七、八場比賽中打出六、七支全壘打，但這樣的話也只是單頭馬車。我們需要更多不同的人站出來。」瑟維斯說道。

38歲老將克魯茲今年依然繳出超過30轟的好成績。（資料照，法新社）

瑟維斯表示，全隊中海尼格（Mitch Haniger）和席古拉（Jean Segura）是最穩定的，其他人在賽季中都有些起伏，有些人是狀態一直都很低迷。「席格（Kyle Seager）本賽季的大部分時間都在努力（打擊率僅0.218），而且祖尼諾（Mike Zunino）在多數時間裡也一直在努力（打擊率0.192），他們是我們陣容的重要的組成部分。」

水手隊今年團隊OPS僅0.723，在美國聯盟排名第10。但在過去幾年間水手隊的打擊火力在聯盟是名列前茅的。

「在下半季有一些球員已經落後了，不過我們還有時間可以打出一波高潮。」瑟維斯說。「當你已經打了400或500個打席後，你之後怎麼打數據不會改變很多，現在要的只是盡你所能來幫助球隊贏得一場球賽。」