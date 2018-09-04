足球》FIFA公佈最佳球員人選 梅西落選10年紀錄斷

莫德里奇（左起）、C.羅納度與薩拉將一同角逐本屆足球先生。（資料照，路透、美聯社、歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足協（FIFA）昨公布了FIFA年度最佳球員最終三人候選名單，C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、莫德里奇（Luka Modric）與薩拉（Mohamed Salah）將一同角逐世界足球先生，不過阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）卻意外中箭落馬，中斷了連續10年都能入選最終三強的紀錄。

今年球季C羅不但收下歐洲超級盃冠軍和西班牙超級盃冠軍，更順利達成歐冠三連霸，個人也在今年各項賽事踢進42球。

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而和C羅同屬皇馬核心的「魔笛」莫德里奇，也是歐冠三連霸的關鍵成員，而在世界盃擔任克羅埃西亞隊長率隊首次踢進決賽，拿下亞軍，也一舉奪下世界盃金球獎，上週更力壓C羅榮膺歐洲最佳球員獎。

而「埃及梅西」薩拉本季轉會至英超利物浦，52次出賽就踢進44球送出14助攻，在英超以32顆進球奪下金靴獎，也帶領利物浦闖入歐冠決賽，可惜上半場就因傷下場，無緣爭奪冠軍獎盃。

阿根廷巨星梅西一向被視為奪獎大熱門之一，分別在曾09、10、11、12以及15年奪獎，不過今年卻意外無緣入選最後三強，也中斷2007年起連續入選的紀錄。

阿根廷巨星梅西今年無緣角逐FIFA最佳球員。（資料照，美聯社）

而入圍最佳三位主帥分別是率法國奪得世界盃冠軍的德尚（Didier Deschamps），領皇馬完成歐冠三連霸的席丹（Zinedine Zidane），以及帶領克羅埃西亞首度闖入到世界盃決賽的達利奇（Zlatko Dalic）。

最佳門將則分別由法國門將隊長尤里斯（Hugo Lloris），以傑出表現奪下本屆世界盃金手套的比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），以及在英超萊斯特城和丹麥都有神勇表現的門將舒米高（Kasper Schmeichel）。

而各項獎項的最終獲獎人選，將會在9月24日的FIFA年度頒獎典禮上宣佈。