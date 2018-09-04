MLB》連25場先發失3分以內 德葛隆締造百年紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在9局上扛出超前三分砲，以4：2擊敗道奇，王牌德葛隆（Jacob deGrom）打擊2支2包辦追平安，連25場先發失分在3分以內，締造大聯盟自1912年後的全新紀錄，投打俱佳可惜無緣勝投。

德葛隆首局被透納（Justin Turner）敲陽春砲，丟掉此役唯一一分，5局上德葛隆自力敲安，單場第2安帶有1分打點，一棒追平比數，6局投完用109球退場。9局上大都會尼莫（Brandon Nimmo）代打，從前田健太手中敲出超前3分彈，9局下道奇僅拿1分，以2：4輸球。

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德葛隆今天主投6局僅失1分，連25場先發單場失分不超過3分，超越「K博士」古登（Dwight Gooden），締造大聯盟新紀錄，連20場優質先發也是隊史新紀錄，防禦率下修1.68，續居全大聯盟防禦率王。

另一方面，今天的勝投是後援1局無失分的史密斯（Drew Smith），投打俱佳的德葛隆無關勝敗，本季第9次「先發6局以上、失分1分以內」沒拿勝投，也是大聯盟首見。

德葛隆連25場先發失分在3分以內。（法新社）

德葛隆單場2支2，包辦追平安打。（USA TODAY Sports）