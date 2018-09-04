MLB》4.18秒上一壘！ 耶利奇跑出再見野手選擇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天擊出生涯首發滿貫砲，耶利奇（Christian Yelich）今天用腳程幫助球隊贏球，9局下跑出再見野手選擇，釀酒人跑回致勝分，以4：3氣走小熊。

此役9局下雙方3：3平手，主場球隊釀酒人有機會向對手說再見，小熊牛棚西謝克（Steve Cishek）續投放火，單局投出3次保送（1四壞2觸身），讓釀酒人1出局攻佔滿壘，小熊換查維茲（Jesse Chavez）接手，對上昨天擊出生涯首支滿貫砲的耶利奇。

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耶利奇一度將球掃上右外野看台，可惜落在標杆外，以些微差距形成界外球，2好1壞球數落後時，耶利奇出棒將球掃向三壘，球ㄧ個彈跳進到小熊三壘手布萊恩（Kris Bryant）的手套，布萊恩接球後採三壘取得2出局，隨後選擇傳一壘。

但耶利奇速度飛快，只花4.18秒從本壘跑上一壘，最快跑速每秒30.8英呎，突破本季個人均速28.5英呎，儘管小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）劈腿接球，整個人趴到地上，還是讓耶利奇安全上壘，原本在三壘的代跑布洛克斯頓（Keon Broxton）回本壘得到致勝分，耶利奇跑出再見野手選擇。

耶利奇賽後表示，當下他看到布萊恩往三壘進，決定開始搞破壞，不但成功上壘，還讓隊友因為野手選擇，成功跑回再見分。小熊三壘手布萊恩則說，他接球後的當下，直覺告訴他應該要拚雙殺守備，所以他選擇回去踩三壘，然後往一壘傳，而不是直接傳本壘、穩當取得該局第2個出局數。

耶里奇用腳程跑出勝利。（法新社）

耶利奇被隊友包圍。（美聯社）

耶利奇被隊友潑飲料。（法新社）