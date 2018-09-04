美網》熱到快倒下了...她驚奇晉8強卻被對手說在「演戲」

烏克蘭非種子選手朱蓮珂扮黑馬挺進8強，比賽中因酷熱感到不適多次用球拍撐住身體。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕烏克蘭非種子選手朱蓮珂（Lesia Tsurenko）今天以6（3）：7、7：5、6：2擊敗來自捷克的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），驚奇挺進美網女單8強，朱蓮珂賽後坦言其實她一度因不耐酷暑想退賽，但對手卻直指她在場上的掙扎模樣是在「演戲」。

今年熱浪襲捲紐約，征戰美網的球員無不叫苦連天，賽事官方更在今年祭出「高溫規則」，男單在第3、4盤中間、女單則是在第2到第3盤時安排雙方10分鐘的休息時間。

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朱蓮珂今天在首盤跑動追球時就呈現疲態，還數度彎下腰，用球拍撐住身體以防倒下，還因此接受了醫療暫停，朱蓮珂輸掉首盤，第二盤開打後還連掉2局，讓觀眾都以為比賽就此告一段落，萬卓索娃也說，「我當時想著，『她應該要退賽了吧』。」

不過，朱蓮珂最終在輸一盤後連趕兩盤奪勝，驚奇挺進8強，但這一勝卻讓落敗的萬卓索娃不太開心，「她（朱蓮珂）的模樣就是在演戲，我不認為她當時有那麼的痛苦。」

朱蓮珂賽後她提到了自己在場上的狀況，「當時治療師問我好幾次是否需要中斷比賽，她覺得我就好像無法呼吸一樣，就好像哪裡不對勁，其實我並不知道她到底在說什麼，但我的確覺得我眼睛不太舒服，而她也覺得我好像不能再繼續打。」

「作為一名網球員，我清楚我們必須在不同的狀態下打球。」朱蓮珂說，「有時候就像是今天一樣掙扎，但你都從困境中破繭而出。」

朱蓮珂首度挺進大滿貫8強賽，她將與日本好手大阪直美爭奪美網女單4強門票。

烏克蘭非種子選手朱蓮珂因酷熱感到不適。（美聯社）

朱蓮珂三盤擊敗萬卓索娃。（美聯社）