NBA》老大布萊恩雪中送炭 幫助NFL明星康復

49人角衛雪曼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年11月，NFL西雅圖海鷹隊的明星角衛雪曼（Richard Sherman）在《週四足球夜》的賽事中因阿基里斯腱斷裂選告整季報銷。對於一名運動員來說，這是最具挑戰性的傷病，不過他在醫院接到的第一個電話就是來自從這個傷勢中康復過來的大明星，NBA的布萊恩（Kobe Bryant）。

雪曼：「我們一直有在聯繫，聊天和傳簡訊。他給了我一些指示和我復健過程中需要儘早做的事情，以確保我能加速了療程，這讓我更積極主動去面對我的傷勢。我認為那很重要。」

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當布萊恩那天與雪曼聯繫時，他準備好了很多關於如何度過艱苦過程的建議，並列出了康復的不同階段。為了讓雪曼手術更順利，布萊恩給了他幾個醫生的名字。最重要的是，他想確保雪曼對傷勢有正確的想法。

布萊恩說：「最重要的部分不是只看著終點線。這會是很長的路途，如在山腳下看著珠穆朗瑪峰頂。你現在要考慮的只是迎接每一天，一步一步走下去，時候到了你自然就會到達終點。」

雪曼和布萊恩是在Nike的廣告中結識，而他也是布萊恩的粉絲。四屆明星球員、一屆超級盃冠軍的雪曼預計能在最近為他的新東家舊金山49人上場打球。