NBA》人生首次柏林行 詹姆斯致敬諾威斯基

詹姆斯與諾威斯基。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA球星詹姆斯日前參訪了德國,這也是他第一次來到柏林。他在活動中受訪時表示,德國籃球有很棒的天賦,而在想到柏林或是整個德國,他第一個想到的就是獨行俠的球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)。

In Berlin for the first time, @KingJames talks about the talent on display and gives praise to @swish41!



(via @NBA_de) pic.twitter.com/g4Raxk02HD