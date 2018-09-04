NBA》人生首次柏林行 詹姆斯致敬諾威斯基

詹姆斯與諾威斯基。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA球星詹姆斯日前參訪了德國，這也是他第一次來到柏林。他在活動中受訪時表示，德國籃球有很棒的天賦，而在想到柏林或是整個德國，他第一個想到的就是獨行俠的球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）。

In Berlin for the first time, @KingJames talks about the talent on display and gives praise to @swish41!



（via @NBA_de） pic.twitter.com/g4Raxk02HD — NBA （@NBA） 2018年9月3日

「諾威斯基很棒。我最喜歡的球員之一，包括他能用他的身材做到的事，還有他投籃的能力。」詹姆斯說。「你知道，他的犧牲是為了讓其他人成為團隊的一部分，待在一支球隊這麼久也體現了他的忠誠。他是一個真正的職業球員。他是一個每年都會更進步的人，而且當他在場上的速度稍稍變慢後時，他在比賽的其他部分做出貢獻，這讓他在場上還是有很高的效率。」

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詹姆斯也曾在2011年表示，諾威斯基的單腳跳投是史上第二難防守的投籃，僅次於傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的天鉤。

詹姆斯：「無論何時有人使出單腳跳投，大家都會說那是來自Dirk。這不是我進攻手段中的一大部分，但我時不時地去用它。這只是一個無法防守的武器，多年來大家都看著Dirk使用這招，而沒辦法挑戰也沒辦法防守。」

詹姆斯與諾威斯基曾有在總冠軍賽交手的經驗，不過最後由當時名字還是小牛隊的獨行俠以4：2拿下2011年的冠軍。