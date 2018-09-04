接見亞運國手 蘇嘉全喊話不刪體育署預算

〔記者林良昇／台北報導〕立法院長蘇嘉全今早在立法院接見本次亞運國手，並代表立院頒發獎牌，因為國手優異表現，蘇嘉全也在現場向朝野立委喊話，請立委幫忙不要刪今年度體育署預算，在預算的編列全力支持，2020年東京奧運，表現一定會比以前更好。

蘇嘉全今在立院接見本次亞運代表團，亞運代表團團長林鴻道表示，這次獲得獎牌其中有很多項目，可以說讓很多國家奧會主席跟他說「很難過」，包括中國奧會主席、韓國奧會「都說我們這些項目太厲害了！」

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林鴻道說，這次亞運的表現，不但金牌數、總獎牌數都有傲人成績，更重要的就是，很多過去沒有獲得金牌、或已睽違48年奪牌的項目，種種成績都是代表教練、選手、單項協會長期對選手的關注、輔導、支持。

林鴻道表示，蘇嘉全對體育的熱情還有關注，從他擔任院長以來就深深感受到，對整個體育發展過程時時關注，經常邀請體育界朋友 到立院，到官邸聊體育發展、及立院能為體育界做什麼事情，希望立院能繼續支持，體育成績能夠蒸蒸日上。

蘇嘉全致詞時則以「非常、非常、非常」來形容他非常興奮，能夠在立院歡迎這次亞運國手，認為這次的表現讓國人感到非常榮耀。

蘇嘉全說，要比賽前，體育署長高俊雄曾到他辦公室洽談體育相關問題，那時他問高，這次大概能夠拿幾面金牌？高回應說應能拿10面，他問高為什麼那麼有信心，高回說這次大家參加比賽心情比較輕鬆，沒有感覺那麼緊張，在自由揮灑下，能夠有好成績，「我那時不曉得高署長還有所保留，不只10面金牌，還拿到17面！」

蘇嘉全也笑說，蔡總統有允諾，如果有拿超過16面金牌，就派F-16，他下次會建議蔡總統，如果拿超過20面，就改幻象2000。

蘇嘉全在現場也向朝野立委喊話，不要刪今年度體育署預算﹔給體育界一些鼓勵，表現好的單位跟部會，立院能夠做的，除了修改更好的法律讓選手有更好的環境來進行相關練習外，就是預算的編列全力支持，相信所有立委都跟大家一樣，希望所有國際賽事都有非常好的成績。

蘇嘉全強調，過去立院從來沒有頒獎給得獎的亞運、奧運比賽做鼓勵，從今年開始立下傳統，只要在奧運、亞運表現優異，立院都代表人民給予最高榮耀的獎勵，未來也一起打造更好的運動空間，有更好的發揮環境，2020東京奧運將屆，表現一定會比以前更好。