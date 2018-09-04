澳職正式繳交加盟中職提案 會長：期盼明年就能從二軍打起

澳洲職棒聯盟執行長維爾（左）遞交加入中職企劃書給中華職棒會長吳志揚（右）。（記者朱沛雄攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕澳洲職棒聯盟執行長維爾（Cam Vale）今天正式到中職聯盟拜會，並提交加盟中職企畫書，為成為中職第5隊跨出正式第一步；中職會長吳志揚對於此事採樂觀其成的態度，也期許在明年中職30年時，澳職就能從二軍開始打起。

從維爾手中，吳志揚接下象徵性的澳職企畫書，兩人也互換彼此聯盟的球帽做為禮物。這樣的合作可能在各國職棒都無前例，吳志揚笑說：「這可能是第一次，因為我們是聯盟對聯盟，過去可能很多國家有外隊，但我們是聯盟之間的合作，可能是第一次。」

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在過去1年，中職和澳職就保持良好互動，吳志揚當然期盼在中職30年時，澳職就能加入二軍開始打，「我們也會做好功課，提交常務理事會，我們今天是很正式來宣布，也希望大家用充滿期待的心，並期盼不同球風來加入，讓整個產業發展。」

由於企畫書在經過聯盟審查後，還需提交中職常務理事會討論，許多施行細節不方便公布。但維爾仍很興奮表示，「很興奮有這個機會，計畫先從二軍開始，逐步往上升級，希望能升上一軍。今天提案內容，很多是商業機密，但希望球員組成是由澳洲球員為主，再加入本土球員，然後以台灣的城市為主場。」維爾也說，計畫是在二軍打兩年，何時能上一軍當然是越快越好，不過沒有時間表。

澳洲職棒聯盟執行長維爾說明未來計畫。（記者朱沛雄攝）

雙方並交換球帽作為紀念。（記者朱沛雄攝）