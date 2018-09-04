MLB》糗大了...偷講教頭壞話 被隊友直播全錄下

教士隊邁爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊主力球員邁爾斯（Wil Myers）最近在隊友的直播中抱怨了自家的總教練格林（Andy Green），而後邁爾斯在日前向自家的總教練親自道歉，也在媒體面前說明原委。

當時邁爾斯在直播中說道：「我們明天將下午進行額外的防守練習。天啊，兄弟。這太悲慘了，太瘋狂了。Andy沒辦法比他現在還要糟糕了。」

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而當時正在開遊戲直播的隊友阿蘇瓦黑（Carlos Asuaje）馬上說：「老兄，我正在開直播。」

不過已經來不及了，這段對話馬上被放送出去。為此邁爾斯也表示他相當後悔。「我喜歡Andy，我喜歡和他一起比賽。」邁爾斯說，「他教會了我很多。不過有時候，人會因為團隊的事情陷入一種沮喪的情緒，會在以為是隱密的情況下說了一些不應該說的話。」

左為教士隊總教練格林。（資料照，法新社）

邁爾斯：「我對Andy、隊友們和球迷感到非常抱歉，讓大家擔不必要的心。我們不能抱怨練習，特別是當想要變得更好時，而且我又是隊上叫資深的成員。這不是針對Andy或練習。只是剛被天使隊橫掃有點挫折。」

教士總教練格林說他理解並且並不感到驚訝。「邁爾斯進到我的辦公室，並馬上向我道歉，他說當時他只是在發洩，沒有對我有任何糟糕的感覺。我也曾對我的老闆做了同樣的事情（私下批評），不過並沒有發生在2018，也沒有被任何人錄下來。」格林說道。