美網》爆冷！費德爾不敵澳洲黑馬 無緣8強對喬帥

費德爾止步美網16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的瑞士名將費德爾（Roger Federer）今天碰上澳洲非種子球員米爾曼（John Millman）先盛後衰，最終以6：3、5：7、6（7）：7、6（3）：7爆冷落敗，美網止步16強，無緣在8強與喬科維奇（Novak Djokovic）會師。

費德爾首盤打得相當得心應手，開賽沒多久就率先破了對手的發球局，最終沒意外的以6：3勝出，然而第二盤發球卻頻頻出現狀況，一發進球率不斷下滑，失誤滿天飛的情況下，讓米爾曼有機可趁攻追平戰局。

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費德爾與米爾曼第三盤一路僵持到搶七分勝負，雖一度取得3：1的大好機會，沒想到費德爾在6：5領先時卻錯失盤末點，第三盤以6（7）：7讓出。

處於落後的費德爾雖在第四盤第6局率先破發，下一局卻遭米爾曼回破，兩人又再度廝殺至搶七，費德爾兵敗如山倒，米爾曼連拿6分，費德爾第四盤以6（3）：7吞敗，米爾曼的美網驚奇延續至8強。

費德爾此戰引以為傲的發球武器徹底失靈，依美網官方數據顯示，費德爾一發進球率僅49%，還出現10個雙誤，雖然有65記致勝球，比對手多了18個，但非受迫性失誤竟多達76個，反觀米爾曼只有28個。

費德爾今年美網止步16強，米爾曼則是收下生涯對戰世界前十的首勝，他將在8強碰上喬科維奇。

澳洲米爾曼扮黑馬闖8強。（法新社）