美網》費爸不敵澳洲黑馬 網友找到爆冷原因？

費德爾美網止步16強。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕世界排名第2的瑞士名將費德爾(Roger Federer)今天表現荒腔走板,光是非受迫性失誤就多達76個,最終以6:3、5:7、6(7):7、6(3):7爆冷不敵米爾曼(John Millman),自從改穿新贊助商的戰袍後一冠難求,網友開玩笑的表示,這是「魔咒」。

37歲的費德爾過去在美網與排名50外的選手,對戰成績是相當傲人的40勝0敗,不過,今天碰上排名第55的澳洲黑馬米爾曼卻踢到鐵板,讓眾人都相當錯愕。

有網友就將費德爾的落敗指向換新戰袍的「魔咒」,畢竟費德爾今年溫網開始正式改穿「優衣庫」的戰袍,卻在擅長的草地賽事止步8強,挑戰衛冕失利,辛辛那提大師賽打進決賽卻沒能奪冠,如今美網又在16強止步。

「49%的一發進球率、10次雙誤、77次雙誤(美網官方為76次),這不是我們認識的費德爾,難倒是優衣庫衣服不適合他嗎?」、「魔咒是真的」、「把錢還給他們,自從換戰袍什麼都不對了」,不過也有網友說,「這根本沒完全沒關係,應該是老了」、「這是藉口」、「把輸球原因歸咎於此真的太蠢了」。

Wow. Federer. The Uniqlo curse is real. Got Djoker, now Fed.

Uniqlo has been absolutely ominous. Federer should first of all get back to Nike.

"Uniqlo not suiting him" sounds exactly like the way we exult lame excuses on our mistakes or failures.

Federer lost and that's it...