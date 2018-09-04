美網》費爸不敵澳洲黑馬 網友找到爆冷原因？

2018/09/04 15:39

費德爾美網止步16強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第2的瑞士名將費德爾（Roger Federer）今天表現荒腔走板，光是非受迫性失誤就多達76個，最終以6：3、5：7、6（7）：7、6（3）：7爆冷不敵米爾曼（John Millman），自從改穿新贊助商的戰袍後一冠難求，網友開玩笑的表示，這是「魔咒」。

37歲的費德爾過去在美網與排名50外的選手，對戰成績是相當傲人的40勝0敗，不過，今天碰上排名第55的澳洲黑馬米爾曼卻踢到鐵板，讓眾人都相當錯愕。

有網友就將費德爾的落敗指向換新戰袍的「魔咒」，畢竟費德爾今年溫網開始正式改穿「優衣庫」的戰袍，卻在擅長的草地賽事止步8強，挑戰衛冕失利，辛辛那提大師賽打進決賽卻沒能奪冠，如今美網又在16強止步。

「49%的一發進球率、10次雙誤、77次雙誤（美網官方為76次），這不是我們認識的費德爾，難倒是優衣庫衣服不適合他嗎？」、「魔咒是真的」、「把錢還給他們，自從換戰袍什麼都不對了」，不過也有網友說，「這根本沒完全沒關係，應該是老了」、「這是藉口」、「把輸球原因歸咎於此真的太蠢了」。

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