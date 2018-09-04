中職》蔡齊哲五局好投 兄弟二軍6：1勝統一二軍

王勝偉今天敲出兩分砲（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天二軍由中信兄弟及統一獅交手，中信兄弟派出蔡齊哲登板主投，面對統一獅的先發投手洪心騏，在蔡齊哲五局只失一分的好投，加上兄弟的後援投手群皆未失分下，拿下本戰的勝利。

中信兄弟本場打擊第一局就有發揮，靠著保送以及曾陶鎔、岳東華的串連安打攻下三分，第八局傷後復出的王勝偉再敲出兩分砲，幫助球隊添得分數，反觀今天統一火力遭封鎖，全場僅靠著對手失誤攻下1分，終場兄弟就以6：1帶走勝利。

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曾陶鎔在1局上擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

王勝偉在8局上擊出2分全壘打。（記者黃志源攝）

潘武雄因傷下二軍後，今天首度在二軍上場打擊，5局下替補上場擔任DH。（記者黃志源攝）

中信兄弟先發投手蔡齊哲今天主投5.1局，被敲4支安打，只因失誤失掉1分非自責分，送出了6張老K，順利拿到第3勝。統一先發投手洪心騏今天只投了4局，被敲7支安打，失掉4分都是自責分，苦吞本季第5敗。

統一二軍先發投手投手洪心騏。（記者黃志源攝

中信二軍先發投手蔡齊哲。（記者黃志源攝）

潘武雄2打數分別遭三振及接殺。（記者黃志源攝）



潘威倫今天二軍牛棚練投。（記者黃志源攝）